Статистика Моуринью, травма Мхитаряна и надежды на хавбеков «Спартака»: что нужно знать о финале Лиги конференций

25 мая на «Арене Комбетаре» в Тиране «Рома» постарается завоевать первый престижный международный трофей в своей истории, а Жозе Моуринью — выиграть пятый финал еврокубка подряд. При этом португалец вряд ли сможет рассчитывать на одного из лидеров команды Генриха Мхитаряна, который продолжает восстанавливаться после травмы, а его визави Арне Слот рискует остаться без основного голкипера Юстина Бейло и защитника Тирелла Маласии. Зато на поле наверняка появится арендованный у «Спартака» Гус Тил, ставший лучшим бомбардиром коллектива в чемпионате Нидерландов.

Пустующий музей «Ромы»

На первый взгляд финал Лиги конференций вызывает ассоциации с противостоянием Давида и Голиафа. Причём более сильным соперником принято считать «Рому» — известную команду с громким именем, выступающую в одном из пяти ведущих чемпионатов. И с одной стороны, подопечных Жозе Моуринью действительно можно считать фаворитами грядущей встречи хотя бы по той причине, что португальский специалист располагает гораздо более звёздным подбором исполнителей.

Но если вспоминать историю, то для «Ромы» всё становится не так радужно. Ранее она лишь дважды пробивалась в финалы крупных международных турниро: в 1984 году добралась до решающей стадии Кубка европейских чемпионов, а семь лет спустя — Кубка УЕФА, однако в обоих случаях терпела обидные поражения. Сначала уступила «Ливерпулю» в серии пенальти (1:1, 2:4), а затем в двухматчевом противостоянии была бита «Интером» (1:2).

В общей сложности римляне могут похвастать лишь двумя трофеями, престижность которых вызывает серьёзные вопросы. В 1961-м они выиграли Кубок ярмарок, а 11 лет спустя — Англо-итальянский турнир. Второй просуществовал в первозданном виде всего четыре года, после чего был переведён в разряд полупрофессиональных, а первый хоть и считается неофициальным предшественником современной Лиги Европы, на тот момент имел довольно странные критерии отбора. В частности, до 1971 года он полностью оправдывал название, ведь участвовать в нём могли лишь представители городов, проводивших у себя международные ярмарки.

На этом фоне «Фейеноорд» выглядит более достойно. Он не только дважды брал Кубок УЕФА, но и становился обладателем Кубка европейских чемпионов в 1970-м. В финале был обыгран «Селтик», за три года до этого совершивший невероятное: он выиграл четыре престижных титула — три национальных и один международный.

При этом успехи роттердамцев не ограничиваются XX веком. Последний трофей был взят в 2002-м, когда они сломили сопротивление дортмундской «Боруссии» с Яном Коллером, Томашем Росицки и Йенсом Леманном. При этом состав триумфаторов тоже был довольно внушительным. Особенно выделялись забивные форварды Йон-Даль Томассон и Пьер ван Хойдонк, а также будущая звезда голландского футбола Робин ван Перси.

Сражение опыта с молодостью

Прославленный форвард будет помогать «Фейеноорду» и в этот раз, правда, в качестве наставника. В 2020 году ван Перси вошёл в штаб Дика Адвоката и занял должность тренера по нападающим, а впоследствии продолжил работу и после отставки Маленького Генерала, правда, сосредоточился на вопросах развития техники. И судя по всему, Робину нравится в Роттердаме, ведь совсем недавно он отказался от переезда в Манчестер. Новоиспечённый наставник «Юнайтед» Эрик тен Хаг предложил ему вернуться в бывший клуб и стать его ассистентом, но тот ответил отказом.

Возможно, поводом стала вера в действующего главного тренера «Фейеноорда». Арне Слот возглавил коллектив прошлым летом и не только с ходу вернул его в тройку призёров, но и научил выигрывать в гостях. В период с 2015 по 2021 год роттердамцы одержали лишь одну победу в 16 выездных встречах еврокубков, а в нынешнем сезоне взяли верх сразу в четырёх. Как рассказывал наставник, поначалу в это не могли поверить даже нидерландские журналисты, а один и вовсе прослезился после удачной поездки команды в другой город. В результате специалист не только заслужил высокую оценку от спортивного директора клуба Франка Арнесена, сравнившего его с самим Гусом Хиддинком, но и попал в список претендентов на должность рулевого «Аякса».

Слот дебютировал в профессии лишь в 2019-м, но в первый же год привёл АЗ к серебряным медалям Эредивизи. Алкмарцы набрали столько же очков, сколько и «Аякс», а уступили лишь по дополнительным показателям. Правда, в следующем сезоне дела складывались не лучшим образом, вследствие чего Арне был уволен уже в декабре.

Поэтому «Фейеноорд» всё же немного рисковал, доверяя ему высокий пост.

Вопрос лишь в том, хватит ли магии наставника на решающую встречу Лиги конференций, в которой ему будет противостоять не просто Особенный, а один из самых титулованных тренеров современности, ни разу не уступавший в финалах еврокубков. И если португальцу удастся продлить эту серию во главе римлян, то он навсегда впишет своё имя в историю футбола и сравняется с легендарными Джованни Трапаттони и Удо Латтеком. Ранее только им удавалось приводить свои команды к победам в трёх международных турнирах.

При этом уникальность португальца заключается именно в его умении добиваться успеха в любых условиях. Если тот же Трапаттони взял большую часть наград с «Ювентусом», то Моуринью первым в истории довёл до решающей стадии четыре разных коллектива — до прихода в «Рому» ему удавалось достичь таких же результатов с «Порту», «Интером» и «Манчестер Юнайтед».

Экс-форвард «Челси» против хавбеков «Спартака»

Безусловно, достижения Моуринью можно называть невероятными, а его вклад в развитие футбола — выдающимся. Но всех своих успехов он добивался не в одиночку, а с помощью сильных игроков. Даже в «Порту» он имел в своём распоряжении таких мастеров, как Деку, Манише, Коштинья и Рикарду Карвалью с Дмитрием Аленичевым в придачу, а в «Интере» и МЮ и вовсе работал со звёздами. В Риме под его руководством также оказались далеко не слабые исполнители.

По информации портала Transfermarkt, «Рома» (€369,35 млн) занимает третье место среди всех участников Лиги конференций по стоимости состава, уступая лишь «Тоттенхэму» (€587,25 млн) и спустившемуся в неё из Лиги Европы «Лестеру» (€514,8 млн). Для сравнения: «Фейеноорд» расположился лишь на седьмой строчке (€134,05 млн), ненамного опередив «Фенербахче».

И самыми дорогостоящими среди подопечных португальца являются наследник Франческо Тотти, действующий капитан «волков» Лоренцо Пеллегрини, а также экс-форвард «Челси» Тэмми Абрахам. Оба оцениваются в €45 млн, причём трансфер последнего помог провернуть именно Моуринью. По словам Абрахама, наставник лично связался с ним и уговорил перебраться в Серию А, после чего он стал называть специалиста «дядей из Италии».

И покупка оказалась более чем выгодной. Абрахам с ходу забил 17 мячей и превзошёл рекорд по числу голов в Серии А среди англичан, установленный Джерри Хитченсом в 1962 году. Среди футболистов римского клуба более впечатляюще дебютировал лишь легендарный Родольфо Волк, отличившийся 21 раз в сезоне-1929/30. Однако Тэмми забивал не только в чемпионате Италии, но и огорчал соперников в Лиге конференций. Причём делал это довольно часто, благодаря чему и занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров, отставая в том числе и от двух соперников по финалу — Сирила Дессерса и Луиса Синистерры.

Именно от бельгийца с нигерийскими корнями и колумбийца будет исходить главная угроза воротам Руя Патрисиу. Впрочем, в составе роттердамцев есть кому удивить команду Моуринью, помимо них, например Гусу Тилю. Арендованный у «Спартака» полузащитник проводит впечатляющий сезон за «Фейеноорд», пусть забивал он только в квалификации, а в самом еврокубке ограничился лишь двумя результативными передачами. В Роттердаме хавбек по-настоящему расцвёл, что подтверждают 15 голов и пятое место в гонке бомбардиров Эредивизи. Для сравнения: за красно-белых он отличился лишь дважды.

Помимо Тиля, оказать команде посильную помощь в борьбе за трофей постарается и Йоррит Хендрикс, также временно сменивший Москву на Роттердам. Но если Гус является одним из лидеров и стабильно выходит в старте, то его соотечественник этим похвастаться не может. В чемпионате Нидерландов он провёл на поле 309 минут, а в Лиге конференций — лишь 50. И нет никаких оснований полагать, что в ключевой момент наставник сделает на него ставку.

Травма Мхитаряна и трудности «Фейеноорда»

Но если средняя линия нидерландцев предельно укомплектована, а её ключевые исполнители пребывают в отличной форме, то в трёх других налицо кадровые проблемы. До настоящего момента неизвестно, сыграют ли на «Арене Комбетаре» в Тиране голкипер Юстин Бейло, защитники Тирелл Маласия и Гернот Траунер, а также арендованный у «Арсенала» вингер Рис Нельсон.

Тем не менее пока все они не оставляют надежд вернуться в строй. Включая не игравшего с марта Бейло, который жаждет помочь родной команде завоевать трофей. По информации СМИ, на тренировках тот демонстрировал феноменальную самоотдачу и был одержим идеей выступить в решающей стадии Лиги конференций. Не исключает этого и Слот, по словам которого, Юстин проделал огромный объём работы и либо находится в заключительной стадии восстановления, либо уже прошёл её.

Моуринью же таких проблем не испытывает. Патрисиу находится в отличной форме и лидирует по числу сухих матчей в турнире, всецело оправдывая звание первого номера.

Да и в обороне с атакой всё в порядке. Даже пропустивший 278 дней Леонардо Спинаццола наконец восстановился после тяжелейшей травмы, полученной на чемпионате Европы, и успел трижды выйти на поле в Серии А.

В Албании «Роме», скорее всего, не сможет помочь лишь один футболист — один из её главных креативщиков Генрих Мхитарян. В первом полуфинальном матче с «Лестером» он получил травму подколенного сухожилия. Изначально сообщалось, что восстановление займёт две недели, но процесс затянулся. Тем не менее в клубе не оставляют надежд увидеть футболиста на поле, хотя в последнее время его имя упоминается в другом контексте. На днях всплыла информация о желании Мхитаряна покинуть Вечный город и последовать примеру Хакана Чалханоглу, перейдя в «Интер» на правах свободного агента. Однако директор «волков» Тьягу Пинту назвал эти слухи недостоверными.