Источник: Руй Витория в скором времени может возглавить «Валенсию»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
По информации Plaza Deportiva, представитель клуба уже связывался с Руем Виторией. Отмечается, что специалист хочет попробовать свои силы в Европе.
Напомним, 52-летний тренер возглавлял московскую команду с мая по декабрь 2021 года. Под его руководством клуб вышел с первого места в 1/8 финала Лиги Европы. Последняя игра наставника в Российской премьер-лиге — матч с «Сочи» в 18-м туре (0:3).
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