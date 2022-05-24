Источник: Руй Витория в скором времени может возглавить «Валенсию»

Бывший наставник «Спартака» Руй Витория может стать главным тренером «Валенсии».

По информации Plaza Deportiva, представитель клуба уже связывался с Руем Виторией. Отмечается, что специалист хочет попробовать свои силы в Европе.

Напомним, 52-летний тренер возглавлял московскую команду с мая по декабрь 2021 года. Под его руководством клуб вышел с первого места в 1/8 финала Лиги Европы. Последняя игра наставника в Российской премьер-лиге — матч с «Сочи» в 18-м туре (0:3).

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