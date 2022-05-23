Карпин: я не испытываю чувства реваншизма к «Спартаку»

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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, как относится к московскому «Спартаку».
Карпин: я не испытываю чувства реваншизма к «Спартаку»
  • РИА Новости

«Когда Федуна не будет, «Спартак» всё равно будет. И никакого реваншизма к красно-белым у меня нет и быть не может. Я им отдал больше всего лет своей профессиональной жизни», — цитирует Карпина Sport24.

53-летний специалист в августе 2008 года был назначен генеральным директором «Спартака». С 2009 по 2014 год он являлся главным тренером красно-белых. Владелец клуба Леонид Федун уволил Карпина, назвав его сбитым лётчиком.

Ранее Карпин высказался о гегемонии «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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