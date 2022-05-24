Мбаппе: решение о контракте с ПСЖ принято из-за спортивного проекта, а не денег

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассказал, почему решил остаться в клубе и подписать новый контракт.
Мбаппе: решение о контракте с ПСЖ принято из-за спортивного проекта, а не денег
  • Legion-Media

«Все знают, что я хотел уйти в прошлом году. Но сейчас всё по-другому в спортивном и личном плане. Покидать мою страну было неправильно. Мы месяцами говорили об этом проекте, а о деньгах говорили всего несколько минут», — цитирует Мбаппе ESPN.

23-летний нападающий сборной Франции подписал новое соглашение с ПСЖ до 2025 года. Мбаппе выступает за клуб с 2017 года. С тех пор он провёл за команду 217 матчей, забил 171 мяч и отдал 87 результативных передач.

До этого СМИ сообщали, что футболист перейдёт в мадридский «Реал» в статусе свободного агента.

Ранее Мбаппе признался, что обсуждал своё будущее с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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