Мбаппе признался, что обсуждал своё будущее с Макроном
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«Мы довольно много говорили. Можно сказать, это был хороший совет. Он хотел, чтобы я остался, это часть переговоров», — цитирует Мбаппе AFP.
23-летний нападающий сборной Франции подписал новое соглашение с ПСЖ до 2025 года. Мбаппе выступает за клуб с 2017 года. С тех пор он провёл за команду 217 матчей, забил 171 мяч и отдал 87 результативных передач.
До этого СМИ сообщали, что футболист перейдёт в мадридский «Реал» в статусе свободного агента.
Ранее Мбаппе обратился к болельщикам «Реала».