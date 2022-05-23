Мбаппе признался, что обсуждал своё будущее с Макроном

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассказал, что советовался с президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу своего будущего.

«Мы довольно много говорили. Можно сказать, это был хороший совет. Он хотел, чтобы я остался, это часть переговоров», — цитирует Мбаппе AFP.

23-летний нападающий сборной Франции подписал новое соглашение с ПСЖ до 2025 года. Мбаппе выступает за клуб с 2017 года. С тех пор он провёл за команду 217 матчей, забил 171 мяч и отдал 87 результативных передач.

До этого СМИ сообщали, что футболист перейдёт в мадридский «Реал» в статусе свободного агента.

Ранее Мбаппе обратился к болельщикам «Реала».