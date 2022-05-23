Мбаппе обратился к болельщикам «Реала»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе обратился к фанатам мадридского «Реала» после продления контракта с французским клубом.

«Понимаю разочарование болельщиков «Реала», но, надеюсь, они поймут и меня — я захотел остаться в своей стране. Я француз, поэтому хочу и дальше поднимать этот клуб, этот чемпионат и эту страну к вершинам», — цитирует Мбаппе MadeinFoot.

Он также выразил благодарность болельщикам «Реала», которые всегда тепло его принимали.

До этого СМИ сообщали, что футболист перейдёт в мадридский «Реал» в статусе свободного агента.

23-летний нападающий сборной Франции подписал новое соглашение с ПСЖ до 2025 года. Мбаппе выступает за клуб с 2017 года. С тех пор он провёл за команду 217 матчей, забил 171 мяч и отдал 87 результативных передач.

Ранее стала известна причина отказа Мбаппе мадридскому «Реалу».