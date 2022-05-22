Стало известно, почему Мбаппе не перешёл в «Реал»

Стала известна причина отказа нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе мадридскому «Реалу».

По информации испанского инсайдера Сиро Лопеза, футболист опасается, что «Реал» могут отстранить от Лиги чемпионов из-за участия в создании Суперлиги.

23-летний нападающий сборной Франции подписал новое соглашение с ПСЖ до 2025 года. Мбаппе выступает за клуб с 2017 года. С тех пор он провёл за команду 217 матчей, забил 171 мяч и отдал 87 результативных передач.

СМИ сообщали, что футболист перейдёт в мадридский «Реал» в статусе свободного агента.

Ранее стало известно, что руководство Примеры может подать в суд на ПСЖ из-за Мбаппе.