Кевин всемогущий: как сейв Траппа в серии пенальти помог «Айнтрахту» победить «Рейнджерс» в финале Лиги Европы

«Айнтрахт» победил «Рейнджерс» в финале Лиги Европы и завоевал первый трофей на международной арене за 42 года. Матч прошёл под диктовку немцев, однако счёт в начале второго тайма открыли шотландцы — Джо Арибо подкараулил неудачную скидку назад Джибриля Соу и реализовал выход один на один. Спустя 13 минут Рафаэль Борре замкнул передачу с фланга Филипа Костича и восстановил паритет. Но главным героем вечера стал голкипер Кевин Трапп. Сначала он дважды спас команду из Франкфурта на исходе дополнительного времени, а потом отразил удар Аарона Рэмзи в серии пенальти.

В 2022 году в финале Лиги Европы было крайне сложно выделить фаворита. «Айнтрахт» и «Рейнджерс» не входили в число главных претендентов на трофей перед стартом плей-офф и добрались до него скорее вопреки. Испытывающие серьёзные проблемы в национальном чемпионате немцы чудесным образом прошли «Барселону» и оставили не у дел крепкие «Бетис» и «Вест Хэм», а шотландцы и вовсе сотворили сразу две сенсации. Сначала воспользовались отсутствием Эрлинга Холанда и разгромили дортмундскую «Боруссию», а в полуфинале совершили камбэк в противостоянии с «Лейпцигом».

При этом команды подходили к очному противостоянию не в идеальном состоянии. «Айнтрахт» лишился основного центрального защитника Мартина Хинтереггера, вследствие чего место в тройке центральных занял номинально правый защитник Алмами Туре. Зато в распоряжении Оливера Гласнера оказались и латераль Данни да Коста, и атакующий хавбек Йеспер Линдстрём. Датчанин получил травму в ответной встрече с «Лейпцигом», а его участие в финале до последнего момента находилось под вопросом. Но в итоге он не просто попал в заявку, но даже вышел на поле с первых минут. По сторонам от него расположились сверхталантливый Ансгар Кнауфф и один из лучших бомбардиров турнира Даити Камада, а на острие — Рафаэль Борре, отличавшийся результативными баллами в трёх последних матчах.

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Что касается «Рейнджерс», то главной проблемой было отсутствие чистых нападающих. Альфредо Морелос выбыл из-за травмы бедра, а Кемар Руф совсем недавно восстановился от повреждения бедра и не успел набрать форму. В результате Джованни ван Бронкхорст решил обойтись без центрального форварда и отрядил на должность ложной девятки номинального центрбека Джо Арибо. Левее него расположился Райан Кент, а правее Скотт Райт. Одна из главных интриг же заключалась в том, решится ли нидерландский наставник вновь пойти на риск и «зеркалить» схему противника в обороне. Во встречах с «Лейпцигом» он неожиданно сделал ставку на тройку центральных защитников, хотя обычно светло-синие предпочитают играть с парой. Но в этот раз этого не произошло.

Начало первого тайма оказалось не самым богатым на опасные моменты, зато чуть было не ознаменовалось травмой капитана «Айнтрахта». Джон Ландстрём слишком высоко поднял ногу и шипами рассёк голову Себастьяну Роде. Тот более трёх минут пролежал на газоне, получая помощь от медиков, но в итоге всё же смог вернуться в игру. И именно с этого момента началось доминирование франкфуртцев на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан».

К 30-й минуте подопечные Гласнера успели нанести в десять раз больше ударов по воротам, чем противники (10:1), и имели несколько неплохих шансов отличиться. Сначала Камада перехитрил двух защитников и проткнул мяч в сторону створа, затем Кнауфф прорвался по правому флангу и мощно пробил в ближний. А уже после этого активизировался лидер номинальных хозяев. Сначала Филип Костич нанёс мощный удар с лёта из-за пределов штрафной, а затем чуть было не воспользовался грубой ошибкой Джеймса Тавернье у чужой штрафной. Лучший бомбардир Лиги Европы неудачно исполнил скидку головой и организовал контратаку соперников. Серб совершил рывок на 50 м и покатил в дальний, но немного не попал.

«Рейнджерс» пришли в себя лишь в заключительной трети тайма. Поначалу у них не работал прессинг, не проходили быстрые переходы в атаку, да и у Тавернье мало что получалось. До 30-й минуты шотландцы могли похвастаться разве что дальним ударом Арибо, после которого мяч просвистел в сантиметрах от штанги. В концовке же им удалось немного перехватить инициативу, но побеспокоить Кевина Траппа удалось лишь после розыгрыша стандарта. Лидер светло-синих нашёл в штрафной Ландстрёма, но немецкий вратарь легко отвёл угрозу.

Второй тайм начался с яркого фаер-шоу, которое фанаты «Айнтрахта» организовали на трибунах за воротами Макгрегора. И подопечные Гласнера восприняли это как призыв к действию. В первые семь минут они создали три опасных момента и чуть было не заработали 11-метровый. Издали пробили внезапно подключившийся к атаке защитник Тута и Линдстрём, а затем Борре упал в штрафной оппонента. Контакт с Коннором Голдсоном имел место, однако ни главный арбитр Славко Винчич, ни видеоассистенты не увидели нарушения правил.

Ответ «Рейнджерс» последовал незамедлительно. Но если Кент чуть было не воспользовался оплошностью Кнауффа, то Арибо был беспощаден. Соу исполнил крайне неудобную скидку назад, а Тута не только не успел к мячу первым, но и упал на газон, лишившись возможности помешать нигерийцу выйти один на один. И тот не сплоховал, застав врасплох вышедшего из ворот Траппа.

Сложно сказать, что спровоцировало замену — травма или недовольство главного тренера, но в следующую же минуту Тута покинул поле, уступив место 38-летнему опорнику Макото Хасебе. И «Айнтрахт» всеми силами рванул вперёд. Но поначалу все эмоции «орлов» уходили на попытки выпросить пенальти. Они были уверены, что мяч после удара Линдстрёма угодил в руку Кэлвину Бейсси, но повтор опроверг это. По-настоящему опасный эпизод им удалось организовать несколько позже. Эффектный «парашютик» в штрафную на Камаду дошёл до адресата, но японец слегка переборщил, пытаясь перебросить Макгрегора.

Но уже две минуты спустя «Айнтрахт» всё же сравнял счёт. Костич здорово разобрался с соперниками на фланге и исполнил идеальный прострел в штрафную, на который откликнулся Борре. Колумбиец освободился от опеки Бейсси и оказался прямо между двумя центральными защитниками «Рейнджерс», после чего ткнул мяч в сетку.

После этого игра успокоилась. Команды явно не хотели рисковать и остаток основного времени провели с оглядкой на оборону. Хотя моменты всё же возникали, причём именно у владений Макгрегора. Сначала вышедший на замену Йенс Хёуге пробил сильно выше перекладины, а затем в сторону створа «выстрелил» Костич. Сложно сказать, бил он или пытался найти передачей Камаду — мяч не коснулся никого и улетел за лицевую.

Дополнительных 30 минут также не хватило для выявления победителя. Поначалу «Айнтрахт» смотрелся сильнее: к воротам Макгрегора прорывался Борре, с дистанции били вышедшие со скамейки Айдин Хрустич и Кристиян Якич. Однако ближе к голу были «Рейнджерс». И изменило всё именно решение ван Бронкхорста выпустить на поле только восстановившегося после травмы Руфа. Тот появился на 117-й минуте и в первой же атаке чуть было не решил исход противостояния. Именно его передача во вратарскую от лицевой линии могла стать результативной, если бы не невероятный Трапп. Кевин совершил чудо-сейв, а уже в компенсированное время вновь спас партнёров. Тавернье пробил точно под перекладину со штрафного, но немец выручил.

Таким образом, судьба трофея решалась в серии пенальти. И поначалу футболисты обеих команд демонстрировали фантастическое спокойствие. Без шансов для вратарей били Тавернье и Кристофер Ленц, в девятку попал Стивен Дэвис, а после удара Камады мяч отрикошетил от штанги в сетку. Но при счёте 3:3 к точке подошёл Аарон Рэмзи. Валлиец провалил этап карьеры в «Ювентусе» и, оказавшись ненужным в Турине, отправился в аренду в Глазго. Но даже там не имел постоянного места в составе — всего 13 матчей за полгода и 633 минуты игрового времени суммарно. И именно он стал единственным, кто не смог расправиться с визави. Хавбек покатил точно по центру, а Трапп ногами совершил ключевой сейв. Костичу и Борре осталось лишь закрепить результат.

«Айнтрахт» победил «Рейнджерс» в финале Лиги Европы и выиграл международный трофей впервые с 1980-го. Шотландцы же были убиты горем. В год 150-летия клуба они вновь уступили в решающей встрече — как и 14 лет назад. Правда, «Зенит» решил все вопросы в основное время.