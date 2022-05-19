«Айнтрахт» в серии пенальти обыграл «Рейнджерс» и выиграл Лигу Европы

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Немецкий «Айнтрахт» обыграл по серии пенальти шотландский «Рейнджерс» в финале Лиги Европы УЕФА сезона-2021/22.

Основное время в Севилье (Испания) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» завершилось со счётом 1:1.

Голом в составе «Рейнджерс» отметился Джо Арибо на 57-й минуте встречи. За «Айнтрахт» мяч забил Рафаел Сантос Борре Мори на 69-й минуте.

В серии пенальти точнее оказались футболисты немецкой команды — 5:4. Единственный удар не реализовал игрок «Рейнджерс» Аарон Рэмзи.

Таким образом, «Айнтрахт» выиграл Лигу Европы УЕФА впервые за 42 года.

Ранее сообщалось, что капитану «Айнтрахта» разбили голову в финале Лиги Европы.

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