«Айнтрахт» и «Рейнджерс» объявили стартовые составы на финал Лиги Европы

Стали известны составы немецкого «Айнтрахта» и шотландского «Рейнджерса» на финальный матч Лиги Европы УЕФА сезона-2021/22.

В составе «Айнтрахта» на поле с первых минут выйдут: Трапп, Тута, Туре, Н’Дика, Соу, Роде, Кнауфф, Костич, Линдстрём, Камада, Борре.

В стартовый состав «Рейнджерса» попали: Макгрегор, Басси, Голдсон, Тавернье, Баришич, Лундстрём, Джек, Райт, Кент, Камара, Арибо.

Финальная встреча пройдёт в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Начало — в 22:00 мск.

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