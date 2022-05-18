Гендиректор «Зенита» отказался отвечать на вопросы о контракте Дзюбы

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отказался рассказать о ситуации с контрактом нападающего петербургского клуба Артёма Дзюбы.

«Зенит» вышел из переговоров с Артёмом Дзюбой по контракту? Ничего не могу об этом сказать. Ждите официальных заявлений клуба до 31 мая», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

Действующее соглашение Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2022 года. Футболист выступает за «Зенит» с 2015 года. В общей сложности он провёл за команду 248 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.

Ранее сообщалось, что руководство «Зенита» приняло решение не продлевать контракт с Дзюбой.