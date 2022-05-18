Форварду «Динамо» Тюкавину поступило предложение из Европы

Агент Алексей Сафонов, который является представителем нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, заявил, что к его подопечному проявляют интерес в Европе.

«Есть два серьёзных предложения от хороших клубов. Одно — из России, другое из Европы. Но до финала Кубка России эту тему не обсуждаем. Даже с самим Тюкавиным мы это не обсуждаем, на этом этапе. Его отец некоторые нюансы знает, этого достаточно», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

По его мнению, переезд в другую страну реален, если речь идёт о серьёзном кубе. Он отметил, что последнее слово всё равно остаётся за «Динамо», который владеет правами на игрока.

В сезоне-2021/22 Тюкавин провёл за московский клуб 34 матча, в которых забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2024 года.

Ранее Сафонов заявил, что недоволен тем, что Тюкавин получает мало игрового времени.