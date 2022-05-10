Агент Тюкавина: Константин заслуживает больше игрового времени в «Динамо»
«Считаю, Тюкавин заслуживает больше игрового времени. Он уже забил десять мячей в этом сезоне, включая Кубок России. Но, видимо, есть свои моменты. Может, есть определённые бонусы за игровое время, которые «Динамо» не хочет выплачивать, не знаю», — цитирует Сафонова Metaratings.
По его мнению, со стороны клуба достаточно глупо относиться так к своему игроку, так как тот всегда достойно выполняет свою работу и обладает одним из лучших показателей забитых мячей на количество минут.
«Он будет ждать своего времени. Тому же Смолову 32 года, а Косте в июне только 20 исполнится. Не надо тоже об этом забывать. Ещё раз: самое главное, что он выходит и доказывает, не бросает лопату, а пашет», — добавил Сафонов.
Тюкавин в этом сезоне провёл 33 матча, забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи за «Динамо».
В минувшем матче полуфинала Кубка России с «Аланией» (3:0) Тюкавин отметился голом.
Ранее президент владикавказской «Алании» Владимир Гуриев прокомментировал поражение от московского «Динамо» в полуфинале Кубка России по футболу.