Агент Тюкавина: Константин заслуживает больше игрового времени в «Динамо»

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Агент Алексей Сафонов, который является представителем нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, заявил, что недоволен тем, что его клиент получает мало игрового времени.

«Считаю, Тюкавин заслуживает больше игрового времени. Он уже забил десять мячей в этом сезоне, включая Кубок России. Но, видимо, есть свои моменты. Может, есть определённые бонусы за игровое время, которые «Динамо» не хочет выплачивать, не знаю», — цитирует Сафонова Metaratings.

По его мнению, со стороны клуба достаточно глупо относиться так к своему игроку, так как тот всегда достойно выполняет свою работу и обладает одним из лучших показателей забитых мячей на количество минут.

«Он будет ждать своего времени. Тому же Смолову 32 года, а Косте в июне только 20 исполнится. Не надо тоже об этом забывать. Ещё раз: самое главное, что он выходит и доказывает, не бросает лопату, а пашет», — добавил Сафонов.

Тюкавин в этом сезоне провёл 33 матча, забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи за «Динамо».

В минувшем матче полуфинала Кубка России с «Аланией» (3:0) Тюкавин отметился голом.

Ранее президент владикавказской «Алании» Владимир Гуриев прокомментировал поражение от московского «Динамо» в полуфинале Кубка России по футболу.

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