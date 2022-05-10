Президент «Алании»: игроки подавлены после поражения от «Динамо»

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Президент владикавказской «Алании» Владимир Гуриев прокомментировал поражение от московского «Динамо» в полуфинале Кубка России по футболу.
Президент «Алании»: игроки подавлены после поражения от «Динамо»
  • РИА Новости

«Алания» переживала взлеты и падения. Сегодня отрадно, что «Алания» на подъёме. Причина сегодняшнего поражения — далекоидущая. Это и отсутствие стадиона, и отсутствие условий для тренировок», — цитирует Гуриева Sport24.

При этом он уверен, что в ближайшем будущем команда проявит свои лучшие качества, а все недочёты будут исправлены. По его мнению, у нынешних футболистов есть большой потенциал.

«Сегодня игроки в шоке, трансе, подавлены. Хочу передать вам уверенность: пока я живой, клуб не погибнет», — добавил функционер.

В полуфинале «Динамо» на своём поле разгромило «Аланию» со счётом 3:0. Соперник бело-голубых определится 11 мая в матче «Спартак» — «Енисей».

Ранее экс-тренер «Динамо» Андрей Кобелев выразил мнение, что победа над «Аланией» в Кубке поможет динамовцам в борьбе за серебро РПЛ.

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