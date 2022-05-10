Кобелев считает, что победа над «Аланией» в Кубке поможет «Динамо» в борьбе за серебро РПЛ

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Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на победу над владикавказской «Аланией» в матче полуфинала Кубка России по футболу.
Кобелев считает, что победа над «Аланией» в Кубке поможет «Динамо» в борьбе за серебро РПЛ
  • РИА Новости

«Был практически уверен, что «Динамо» выйдет в финал. Сказка сказкой, но уровень команд РПЛ отличается от уровня ФНЛ. Если на одну-две игры «Алания» или другая команда из этой лиги могут собраться, то на протяжении долгого периода уже не держат высокий уровень», — цитирует Кобелева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что владикавказцы не побоялись играть в свой футбол, но всё же пятая команда ФНЛ сильно отличается от второго клуба РПЛ.

«Мне кажется, эта победа поможет «Динамо» в борьбе за второе место в РПЛ. С другой стороны, мы должны разделять Кубок и РПЛ. Всё-таки сегодня противостояла команда ФНЛ, а в субботу уже будет «Локомотив». Думаю, ребята готовятся к каждой игре отдельно. За кого буду болеть во втором полуфинале? Мне параллельно. Посмотрим», — добавил Кобелев.

В полуфинале «Динамо» на своём поле разгромило «Аланию» со счётом 3:0. Соперник бело-голубых определится 11 мая в матче «Спартак» — «Енисей».

Ранее Шварц рассказал, за счёт чего «Динамо» обыграло «Аланию» в полуфинале Кубка России.

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