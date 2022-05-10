Шварц рассказал, за счёт чего «Динамо» обыграло «Аланию» в полуфинале Кубка России

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц объяснил, как команде удалось обыграть владикавказскую «Аланию» в полуфинале Кубка России по футболу.

«Стоит сказать, что мы критично подошли к трём поражениям. Их надо разбить на три части. Против ЦСКА команда хорошо смотрелась. С «Уралом» смотрелись хорошо и качественно часть игры. Самару приняли во внимание», — цитирует Шварца «Спорт-Экспресс».

По его словам, тренерский штаб провёл личную беседу с игроками команды после неудачной серии.

«Рад, что смогли пробиться в финал. Горжусь командой, что выдержали удар и прошли дальше», — добавил специалист.

В полуфинале «Динамо» на своём поле разгромило «Аланию» со счётом 3:0. Соперник бело-голубых определится 11 мая в матче «Спартак» — «Енисей».

Ранее Шварц восхитился смелой игрой «Алании» с «Динамо» в Кубке России.