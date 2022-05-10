Шварц восхитился смелой игрой «Алании» с «Динамо» в Кубке России

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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился эмоциями от игры владикавказской «Алании» в полуфинале Кубка России по футболу.
Шварц восхитился смелой игрой «Алании» с «Динамо» в Кубке России
  • РИА Новости

«Сразу же после игры высказал Гогниеву свои комплименты. Был удивлён, как смело и агрессивно играла «Алания». Даже после счёта 2:0 команда пыталась искать моменты. Не удивлён, что им удалось пробиться в полуфинал, у них хорошая структура команды», — цитирует Шварца «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что на данный момент «Динамо» сфокусировано на игре с «Локомотивом», так как команде важно сохранить второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и завоевать серебро.

«С кем интереснее сыграть в финале? Не будем загадывать. Мы будем смотреть завтрашнюю встречу, проанализируем её», — заключил Шварц.

В полуфинале «Динамо» на своём поле разгромило «Аланию» со счётом 3:0. Соперник бело-голубых определится 11 мая в матче «Спартак» — «Енисей».

Ранее главный тренер владикавказской «Алании» Спартак Гогниев объяснил поражение от «Динамо» в полуфинале Кубка России.

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