Тренер «Алании» Гогниев объяснил поражение от «Динамо» в полуфинале Кубка России

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Главный тренер владикавказской «Алании» Спартак Гогниев прокомментировал поражение от московского «Динамо» в полуфинале Кубка России по футболу.
Тренер «Алании» Гогниев объяснил поражение от «Динамо» в полуфинале Кубка России
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«Что касается игры, у «Динамо» было больше моментов. Сыграл роль переход с искусственного поля, тут другой отскок мяча. Второй тайм провели лучше, но курьёзный гол и курьёзное удаление сыграли свою роль», — цитирует Гогниева «Чемпионат».

По его словам, у владикавказцев было желание переломить игру, и во втором тайме это могло произойти: команда изменила схему и перехватила инициативу.

«Второй гол повлиял психологически. Мы растём. Бывают ошибки, но нам нужно переходить на другие скорости. Ребята работают. Было мало стандартов с нашей стороны. Хотелось сыграть и выиграть, но не получилось», — добавил специалист.

В полуфинале «Динамо» на своём поле разгромило «Аланию» со счётом 3:0. Соперник бело-голубых определится 11 мая в матче «Спартак» — «Енисей».

Ранее Гогниев рассказал об инциденте с автобусом «Алании» перед матчем с «Динамо».

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