Гогниев рассказал об инциденте с автобусом «Алании» перед матчем с «Динамо»
- РИА Новости
«Хочется сказать про то, что случилось до игры. Мы приехали на автобусе, а нас никто не встретил. Это не красит «Динамо». С уважением отношусь к клубу, болельщикам, но так же нельзя. Нужно уважать соперника! Нам сказали ехать задом, когда можно было развернуться и проехать», — цитирует Гогниева «Чемпионат».
По его словам, когда автобус развернулся, около стадиона им сказали, что уже поздно. Специалист сомневается, что это произошло случайно, так как динамовцы прибыли через три минуты.
В полуфинале «Динамо» на своём поле разгромило «Аланию» со счётом 3:0. Соперник бело-голубых определится 11 мая в матче «Спартак» — «Енисей».
Ранее в «Динамо» заявили, что команде неважно, кто достанется в соперники в финале КР.