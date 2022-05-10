Гогниев рассказал об инциденте с автобусом «Алании» перед матчем с «Динамо»

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Главный тренер владикавказской «Алании» Спартак Гогниев признался, что с автобусом его команды произошёл неприятный инцидент перед полуфиналом Кубка России по футболу с «Динамо».
Гогниев рассказал об инциденте с автобусом «Алании» перед матчем с «Динамо»
  • РИА Новости

«Хочется сказать про то, что случилось до игры. Мы приехали на автобусе, а нас никто не встретил. Это не красит «Динамо». С уважением отношусь к клубу, болельщикам, но так же нельзя. Нужно уважать соперника! Нам сказали ехать задом, когда можно было развернуться и проехать», — цитирует Гогниева «Чемпионат».

По его словам, когда автобус развернулся, около стадиона им сказали, что уже поздно. Специалист сомневается, что это произошло случайно, так как динамовцы прибыли через три минуты.

В полуфинале «Динамо» на своём поле разгромило «Аланию» со счётом 3:0. Соперник бело-голубых определится 11 мая в матче «Спартак» — «Енисей».

Ранее в «Динамо» заявили, что команде неважно, кто достанется в соперники в финале КР.

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