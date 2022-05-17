Неожиданные соперники, тренер без титулов и травмированная легенда: что нужно знать о финале Лиги Европы

«Рейнджерс» попытаются завоевать первый европейский трофей с 1972 года и избежать тех ошибок, которые помешали им 14 лет назад одолеть «Зенит» в финале Кубка УЕФА. «Айнтрахт» же постарается подтвердить звание самой забивной команды турнира и помочь своему наставнику Оливеру Гласнеру взять первый титул в качестве главного тренера. Почему предстоящий решающий матч Лиги Европы — самый непредсказуемый за последние 13 лет, и что его окружает — в материале RT.

Непредсказуемые финалисты

Перед началом розыгрыша плей-офф Лиги Европы мало кто ожидал, что в финале окажутся «Айнтрахт» и «Рейнджерс». И это неудивительно. В числе тех, кто начинал оспаривать титул весной, значились самая титулованная команда турнира — «Севилья», звёздная «Барселона» под руководством Хави, крепкие «Вест Хэм», «Аталанта» и «Наполи», засиявший новыми красками с приходом Доменико Тедеско «Лейпциг» и дортмундская «Боруссия» с Эрлингом Холандом.

Однако все фавориты постепенно вылетели, и честь побороться за трофей выпала двум коллективам, начинавшим своё выступление на групповом этапе именно во втором по рангу европейском клубном турнире. И это по-своему знаменательно, ведь в последний раз матч за титул обходился без спустившихся из Лиги чемпионов команд в 2019 году. Правда, тогда до него добрались гораздо более статусные «Челси» и «Арсенал».

При этом нельзя сказать, что финалистам этого года просто повезло — часть фаворитов «Айнтрахт» и «Рейнджерс» убрали сами, причём в крайне зрелищной манере. Немцы трижды поразили ворота «Барселоны» на «Камп Ноу» и дважды одолели «Вест Хэм», а шотландцы сначала уничтожили «Боруссию» на выезде, а затем совершили камбэк в противостоянии с «Лейпцигом». В гостях они уступили с минимальным счётом, а дома взяли убедительный реванш — 3:1.

В последний раз состав участников финала был таким же непредсказуемым в конце 2000-х, когда в их числе не оказалось ни команд топ-класса, ни традиционно неудержимой во втором по значимости еврокубке «Севильи». Причём тогда одним из претендентов на награду также был «Рейнджерс». В 2008 году шотландцы впервые в своей истории дошли до заключительного этапа престижного европейского турнира, но не смогли ничего поделать с «Зенитом». Петербуржцы выиграли в Манчестере со счётом 2:0, а голами тогда отметились Игорь Денисов и Константин Зырянов.

При этом, если брать за основу рейтинг УЕФА, противостояние «Айнтрахта» и «Рейнджерс» будет одним из самых «низкоуровневых» за последние 15 лет. В преддверии нынешнего сезона команды занимали 27-е и 34-е место в таблице коэффициентов соответственно. Суммарно более «слабые» коллективы добирались до финала лишь в 2010 году — «Атлетико» (23-й) победил «Фулхэм» (49-й) в компенсированное время. В том сезоне возглавляемые Кике Санчесом Флоресом «матрасники» стали лишь седьмыми в Ла Лиге, а «дачники» и заняли лишь 12-е место в АПЛ.

Историческое событие

Нетрудно догадаться, что для обеих команд грядущая встреча, которая пройдёт 18 мая в Севилье, будет значить очень многое, ведь на международной арене они не добивались успеха более 40 лет.

«Айнтрахт» в 1980-м взял верх над «Боруссией» из Мёнхенгладбаха (3:3) за счёт двух голов на выезде и выиграл Кубок УЕФА (впоследствии трансформировавшийся в Лигу Европы), а 13-ю годами ранее клуб завоевал Кубок Интертото, перестреляв «Интер» из Братиславы также по сумме двух матчей (4:3).

Тот турнир проводился не под эгидой УЕФА и стал последним в истории, в рамках которого выявлялся единоличный победитель. Впоследствии формат был изменён: долгие годы соревнования завершались сразу по окончании группового этапа, а клубы боролись лишь за денежные вознаграждения. Пока не попали под юрисдикцию Союза европейских футбольных ассоциаций.

Что касается «Рейнджерс», их послужной список выглядит ещё скромнее. Первый и пока единственный международный трофей они завоевали в 1972 году, когда сотворили сенсацию и выиграли Кубок обладателей кубков. На пути к финалу они расправились с «Ренном», «Спортингом», «Торино» и звёздной «Баварией», в составе которой блистали Герд Мюллер, Франц Беккенбауэр и Ули Хёнесс. А в решающем матче сломили сопротивление московского «Динамо». К 49-й минуте бело-голубые пропустили трижды, но чуть было не отыгрались. Голами отметились Владимир Эштреков и Александр Маховиков.

При этом до этого футболисты из Глазго уже предпринимали попытки добавить в свою коллекцию данный трофей. В 1961-м они уступили в финале «Фиорентине» с Куртом Хамрином, а шесть лет спустя проиграли «Баварии». Исход встречи был решён лишь в дополнительное время, а автором единственного гола стал Франц Рот.

Открытый футбол

И хотя всегда есть опасения, что заключительная встреча соревнований станет не слишком результативной, в случае с финалом Лиги Европы-2022 гораздо больше оснований предполагать обратное. Ведь между собой сойдутся команды, которые не только предпочитают играть в открытый и агрессивный футбол, но и забивают больше конкурентов. В последний раз такое случалось, когда пересеклись пути «Челси» и «Арсенала».

Сейчас в активе соперников значится 42 мяча на двоих. Причём чуть менее трети из них записали на свой счёт защитник «Рейнджерс» Джеймс Тавернье и полузащитник «Айнтрахта» Даити Камада. Англичанин с семью голами лидирует в гонке бомбардиров, а японец с пятью мячами делит четвёртую строчку. При этом в таблице ассистентов ситуация диаметрально противоположная. Хавбек немецкого клуба Филип Костич идёт первым с пятью голевыми передачами, а его преследуют Райан Кент и Джо Арибо.

Помимо прочего в финале сойдутся два голкипера, практически гарантировавшие себе место в списке 23 лучших футболистов нынешнего розыгрыша. Аллан Макгрегор лидирует по числу сейвов (38), а совсем немного от него отстаёт Кевин Трапп (31). И хотя немцу будет очень непросто догнать визави по количеству отражённых ударов, вписать своё имя в историю ему вполне по силам. Пока что ни один вратарь не был дважды включён в «Состав сезона» Лиги Европы. Впервые его начали формировать в 2014 году. С тех пор помимо Траппа в числе лучших оказывались такие звёзды, как Ян Облак, Давид де Хеа и Джанлуиджи Буффон.

Тяжёлые потери

Что касается наставников финалистов, то для них грядущий матч тоже станет предельно важным, ведь ранее ни один из них не добивался успеха не только на международной арене, но и со своими нынешними командами. Джованни ван Бронкхорст брал национальные трофеи в должности главного тренера «Фейеноорда», а Оливер Гласнер и вовсе лишь в качестве ассистента. В 2014 году он помог Роджеру Шмидту привести «Зальцбург» к победам в чемпионате и Кубке Австрии, а сам после этого не преуспел ни в ЛАСК, ни в «Вольфсбурге».

И хотя «Айнтрахт» считается фаворитом финала, при ближайшем рассмотрении всё выглядит не так однозначно. В ключевой игре «орлы» не смогут рассчитывать на лидера обороны Мартина Хинтереггера и флангового защитника Данни да Косту.

Под вопросом и выход на поле Йеспера Линдстрёма. Датчанин получил травму в первой встрече полуфинала с «Вест Хэмом» и лишь в понедельник приступил к тренировкам. Хотя Гласнер настроен оптимистично и допускает, что тот может появиться с начала матча.

Проблемы с составом есть и у «Рейнджерс». И главная из них заключается в отсутствии Альфредо Морелоса. С 2018 по 2020 год колумбиец завершал сезон в статусе лучшего бомбардира светло-синих, а сейчас он занимает третье место по голам в истории Лиги Европы (с учётом мячей в квалификации). На его счету 32 точных удара. По этому показателю он уступает лишь Класу-Яну Хюнтелару (34) и Хенрику Ларссону (40). Однако в конце марта он выбыл из-за проблем с бедром и сможет вернуться лишь во второй половине июня.

Также ван Бронкхорст не сможет рассчитывать на защитника Филипа Хеландера и хавбека Яниса Хаджи. В январе румын получил тяжёлую травму колена, в связи с чем наставник поспешил заявить, что сезон для него закончен. Хотя спекуляции относительно его возможного выступления в финале продолжались до последних дней. Этому поспособствовали как заявления его отца Георге Хаджи о готовности сына сыграть в решающем матче турнира, так и участие игрока в приуроченной к нему фотосессии.