Стало известно, когда «Реал» объявит о подписании Мбаппе

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Стало известно, когда мадридский «Реал» объявит о подписании французского форварда Килиана Мбаппе.
Стало известно, когда «Реал» объявит о подписании Мбаппе
  • AP
  • © Francois Mori

По информации Goal, это произойдёт после финала Лиги чемпионов, где «сливочные» сыграют с «Ливерпулем». Решающая встреча пройдёт 28 мая в Париже.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл за «Пари Сен-Жермен» 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 36 мяча и сделал 17 результативных передач. ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции. Футболист покинет клуб на правах свободного агента. 

Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет перейти в «Реал», несмотря на давление со стороны ПСЖ.

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