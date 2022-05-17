Стало известно, когда «Реал» объявит о подписании Мбаппе

Стало известно, когда мадридский «Реал» объявит о подписании французского форварда Килиана Мбаппе.

По информации Goal, это произойдёт после финала Лиги чемпионов, где «сливочные» сыграют с «Ливерпулем». Решающая встреча пройдёт 28 мая в Париже.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл за «Пари Сен-Жермен» 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 36 мяча и сделал 17 результативных передач. ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции. Футболист покинет клуб на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет перейти в «Реал», несмотря на давление со стороны ПСЖ.