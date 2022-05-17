Marca: Украинец Лунин планирует покинуть мадридский «Реал»

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Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин хочет покинуть клуб из-за нехватки игровой практики.
Marca: Украинец Лунин планирует покинуть мадридский «Реал»
  • Gettyimages.ru
  • © Europa Press Sports

23-летний вратарь понимает, что ему сложно конкурировать с основным голкипером сливочных Тибо Куртуа за место в основном составе, сообщает Marca. Отмечается, что на замену украинскому голкиперу может прийти колумбиец Давид Оспина, который сейчас представляет итальянский «Неаполь».

Лунин присоединился к клубу в 2018 году. Он перешёл из луганской «Зари». Контракт голкипера с «Реалом» действует до 2024 года. За всё время в составе сливочных он провёл пять матчей и пропустил шесть мячей.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, почему Лунин не получает игрового времени.

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