Анчелотти рассказал, почему Лунин не получает игрового времени

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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, почему вратарь команды украинец Андрей Лунин не получает игрового времени.

«У него не было ни минуты просто потому, что первым номером является лучший вратарь в мире», — цитирует Анчелотти AS.

Он добавил, что все это понимают, даже сам украинский голкипер.

Сообщалось, что Лунин хочет покинуть «Реал» из-за отсутствия игрового времени.

Украинец присоединился к клубу в 2018 году. Он перешёл из луганской «Зари». Контракт голкипера с «Реалом» действует до 2024 года.

Ранее стало известно, почему Головин не сыграет в Кубке Франции.

 

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