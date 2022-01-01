Анчелотти рассказал, почему Лунин не получает игрового времени
«У него не было ни минуты просто потому, что первым номером является лучший вратарь в мире», — цитирует Анчелотти AS.
Он добавил, что все это понимают, даже сам украинский голкипер.
Сообщалось, что Лунин хочет покинуть «Реал» из-за отсутствия игрового времени.
Украинец присоединился к клубу в 2018 году. Он перешёл из луганской «Зари». Контракт голкипера с «Реалом» действует до 2024 года.
Ранее стало известно, почему Головин не сыграет в Кубке Франции.