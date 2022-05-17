Источник: Месси перейдёт в клуб Бекхэма и выкупит 35% акций «Интер Майами»

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси может перейти в MLS в 2023 году.
Источник: Месси перейдёт в клуб Бекхэма и выкупит 35% акций «Интер Майами»
  • Gettyimages.ru
  • © John Berry

По информации журналиста Алекса Кандала, футболист через сезон отправится в США. Отмечается, что футболист выкупит 35% акций клуба «Интер Майами» Дэвида Бекхэма и присоединится к клубу в качестве игрока.

Напомним, что Месси летом 2021 года перешёл в ПСЖ. С тех пор 34-летний игрок провёл за французскую команду 33 матча, забил 11 мячей и отдал 13 результативных передач. За «Барселону» же Месси выступал с 2003 по 2021 год. Он является лучшим бомбардиром в истории каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что отец Месси надеется, что сын когда-нибудь вернётся в «Барселону».

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