Фернандес объявил, что приостанавливает свой контракт с ЦСКА

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Защитник ЦСКА Марио Фернандес заявил, что покинет Россию после матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
Фернандес объявил, что приостанавливает свой контракт с ЦСКА
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«После матча с «Ростовом» я улетаю в Бразилию. Мой контракт будет приостановлен. При этом, если через определённое время я пойму, что всё ещё чувствую в себе силы помочь ЦСКА, я вернусь и продолжу выступать за мой родной клуб», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Он также отметил, что это решение никак не связано с последними событиями в мире или сложным периодом команды. По его словам, он всегда помогал клубу и планирует продолжать это делать, если понадобится его помощь.

Фернандес присоединился к ЦСКА в июле 2012 года. В общей сложности он провёл за команду 328 матчей, забил десять мячей и отдал 46 результативных передач. Контракт футболиста с московской командой истекает в 2024 году.

Ранее бывший хавбек сборной России Роман Широков прокомментировал информацию о возможном уходе Фернандеса.

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