Широков считает, что уход Фернандеса станет серьёзным ударом по ЦСКА

Бывший хавбек сборной России Роман Широков прокомментировал информацию о возможном уходе защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

«Станет ли серьёзной потерей для армейцев уход Фернандеса? Наверное. Зря паспорт дали, что сказать. Это только домыслы, поэтому сложно комментировать», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Напомним, журналист Фабио Алейшо в своём Twitter сообщил, что 31-летний футболист планирует вернуться в Бразилию после матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом». Он отметил, что ни клуб, ни спортсмен ещё не подтвердили разрыв контракта.

Защитник перешёл в столичный клуб из «Гремио» в 2012 году. В сезоне-2021/22 он сыграл за ЦСКА 29 матчей и отметился двумя голами. Контракт Фернандеса с московским клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

Ранее бывший футболист сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном уходе Фернандеса.