Широков считает, что уход Фернандеса станет серьёзным ударом по ЦСКА

Короткая ссылка
Бывший хавбек сборной России Роман Широков прокомментировал информацию о возможном уходе защитника ЦСКА Марио Фернандеса.
Широков считает, что уход Фернандеса станет серьёзным ударом по ЦСКА
  • globallookpress.com

«Станет ли серьёзной потерей для армейцев уход Фернандеса? Наверное. Зря паспорт дали, что сказать. Это только домыслы, поэтому сложно комментировать», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Напомним, журналист Фабио Алейшо в своём Twitter сообщил, что 31-летний футболист планирует вернуться в Бразилию после матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом». Он отметил, что ни клуб, ни спортсмен ещё не подтвердили разрыв контракта.

Защитник перешёл в столичный клуб из «Гремио» в 2012 году. В сезоне-2021/22 он сыграл за ЦСКА 29 матчей и отметился двумя голами. Контракт Фернандеса с московским клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

Ранее бывший футболист сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном уходе Фернандеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить