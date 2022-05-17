Александр Мостовой: Фернандес — значимый для ЦСКА футболист

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Бывший футболист сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном уходе защитника ЦСКА Марио Фернандеса.
Александр Мостовой: Фернандес — значимый для ЦСКА футболист
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Невосполнимая потеря — это вряд ли. Любого футболиста можно заменить, может, не с первого и не со второго раза. Незаменимых не бывает. Если Фернандес уже хочет уйти, то это приличный звонок. Жаль, конечно, уходит значимый для красно-синих футболист», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Защитник перешёл в столичный клуб из «Гремио» в 2012 году. В сезоне-2021/22 он сыграл за ЦСКА 29 матчей и отметился двумя голами. Контракт Фернандеса с московским клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

Ранее агент полузащитника армейцев Жан-Филиппа Гбамена Бернард Колиньон прокомментировал информацию об отъезде игрока во Францию после матча с «Ростовом».

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