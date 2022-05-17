Агент Гбамена опроверг информацию об уходе футболиста из ЦСКА после матча с «Ростовом»

Агент полузащитника ЦСКА Жан-Филиппа Гбамена Бернард Колиньон прокомментировал информацию об отъезде игрока во Францию после матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

«Гбамен отправится во Францию после матча с «Ростовом» и покинет ЦСКА? Это неправда», — цитирует Колиньона «Чемпионат».

Журналист Иван Карпов рассказал в своём Telegram-канале, что красно-синие не планируют продлевать контракт с полузащитником, поэтому 26-летний футболист вылетит во Францию сразу после домашней игры армейцев с ростовским клубом.

Ранее сообщалось, почему защитник красно-синих Марио Фернандес хочет покинуть клуб по окончании текущего сезона.