Источник: стало известно, почему Фернандес хочет покинуть ЦСКА
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Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник, юристы футболиста уже начали изучать возможности ухода своего клиента из клуба.
Отмечается, что на решение защитника армейцев повлияли результаты последних матчей красно-синих, а также непростая обстановка в России.
Фернандес перешёл в столичный клуб из «Гремио» в 2012 году. В сезоне-2021/22 он сыграл за ЦСКА 29 матчей и отметился двумя голами.
Контракт Фернандеса с московским клубом рассчитан до конца сезона-2023/2024.
Ранее полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал информацию о завершении своей карьеры.