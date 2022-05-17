Источник: стало известно, почему Фернандес хочет покинуть ЦСКА

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Защитник ЦСКА Марио Фернандес планирует покинуть клуб по окончании сезона-2021/2022.
Источник: стало известно, почему Фернандес хочет покинуть ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник, юристы футболиста уже начали изучать возможности ухода своего клиента из клуба.

Отмечается, что на решение защитника армейцев повлияли результаты последних матчей красно-синих, а также непростая обстановка в России.

Фернандес перешёл в столичный клуб из «Гремио» в 2012 году. В сезоне-2021/22 он сыграл за ЦСКА 29 матчей и отметился двумя голами.

Контракт Фернандеса с московским клубом рассчитан до конца сезона-2023/2024.

Ранее полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал информацию о завершении своей карьеры.

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