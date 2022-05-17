Источник: стало известно, почему Фернандес хочет покинуть ЦСКА

Защитник ЦСКА Марио Фернандес планирует покинуть клуб по окончании сезона-2021/2022.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник, юристы футболиста уже начали изучать возможности ухода своего клиента из клуба.

Отмечается, что на решение защитника армейцев повлияли результаты последних матчей красно-синих, а также непростая обстановка в России.

Фернандес перешёл в столичный клуб из «Гремио» в 2012 году. В сезоне-2021/22 он сыграл за ЦСКА 29 матчей и отметился двумя голами.

Контракт Фернандеса с московским клубом рассчитан до конца сезона-2023/2024.

Ранее полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал информацию о завершении своей карьеры.