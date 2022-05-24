L’Équipe: Почеттино может остаться у руля ПСЖ благодаря поддержке Мбаппе

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино может продолжить работу в клубе благодаря поддержке нападающего Килиана Мбаппе.

По информации L’Équipe, Мбаппе после подписания контракта заявил руководству клуба о хороших отношениях с Почеттино. Отмечается, что «боссы» ПСЖ обещали футболисту советоваться с ним при важных кадровых назначениях.

23-летний нападающий сборной Франции подписал новое соглашение с ПСЖ до 2025 года. Мбаппе выступает за клуб с 2017 года. С тех пор он провёл за команду 217 матчей, забил 171 мяч и отдал 87 результативных передач.

До этого СМИ сообщали, что футболист перейдёт в мадридский «Реал» в статусе свободного агента.

Ранее Мбаппе признался, что обсуждал своё будущее с президентом Франции Эммануэлем Макроном.