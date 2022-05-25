В «Црвене Звезде» опровергли информацию об интересе к Кассьерре

Генеральный директор сербской «Црвены Звезды» Звездан Терзич сообщил, что клуб не проявляет интереса к нападающему «Сочи» колумбийцу Матео Кассьерре.

«Мы не интересуемся Матео Кассьеррой. У нас в планах трансфер сербского нападающего», — цитирует Терзича Sport24.

Ранее гендиректор заявил, что клуб больше не интересуется Артёмом Дзюбой, а ищет молодого и быстрого форварда.

Напомним, что Кассьерра в матче 30-го тура РПЛ с «Динамо» отметился хет-триком. Футболист в нынешнем сезоне провёл 22 матча в РПЛ, забил 14 голов и сделал три результативные передачи.

Ранее в агентстве колумбийского футболиста ответили на вопрос о будущем игрока в «Сочи».