В агентстве Кассьерры ответили на вопрос о будущем игрока в «Сочи»

Представитель агентства Alfa management, работающего с нападающим «Сочи» Матео Кассьеррой, Николас Петропулос высказался о будущем футболиста.

«На данный момент Матео уходит в отпуск. Многие клубы консультировались с агентством по поводу Кассьерры, но никаких официальных предложений не было. Ему комфортно в «Сочи», но мы рассмотрим все возможности по поводу его будущего», — цитирует Петропулоса «Чемпионат».

Напомним, что «Сочи» в матче 30-го тура в Москве на стадионе «ВТБ Арена» переиграл «Динамо» 5:1 и завоевал серебряные медали чемпионата. Бело-голубые выиграли бронзу. Кассьерра в матче отметился хет-триком.

Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал серебряные медали «Сочи» в чемпионате России.