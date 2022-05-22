Губерниев — о серебре «Сочи»: очень рад за них, молодцы

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал серебряные медали «Сочи» чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

«Очень рад за «Сочи», они молодцы. У «Динамо» явно продолжается кризис, тем не менее поздравляю их с медалями. Тем интереснее будет смотреть кубковый матч. Тем более сегодня и «Спартак» играл так себе. «Динамо» опозорилось на глазах у таких замечательных болельщиков», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, в целом чемпионат получился интересным. Он также подчеркнул, что команды, которые заняли 15-е и 16-е места, должны покинуть Российскую премьер-лигу (РПЛ), чтобы был соблюден спортивный принцип.

«Сочи» в матче 30-го тура в Москве на стадионе «ВТБ Арена» переиграл «Динамо» 5:1 и завоевал серебряные медали чемпионата. Бело-голубые выиграли бронзу.

Ранее в «Динамо» высказались о будущем Сандро Шварца в клубе.

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