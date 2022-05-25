Агент Языджи: в переговорах между ЦСКА и «Лиллем» нет вообще никакого прогресса
- РИА Новости
«Судьба Юсуфа по-прежнему неизвестна. В переговорах между ЦСКА и «Лиллем» нет вообще никакого прогресса», — цитирует Чебеджи Sport24.
По его мнению, у ЦСКА есть возможность заполучить высококлассного игрока на выгодных условиях.
«Но тот факт, что эта работа тянется много времени, честно говоря, заставляет меня нервничать», — заключил Чебеджи.
Футболист перешёл в столичный клуб зимой из «Лилля» и с тех пор провёл за российскую команду десять матчей, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.
Ранее агент Языджи заявил, что футболист хочет остаться в ЦСКА