Агент Языджи: в переговорах между ЦСКА и «Лиллем» нет вообще никакого прогресса

Футбольный агент Адам Чебеджи высказался о будущем своего клиента полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи в московском клубе.

«Судьба Юсуфа по-прежнему неизвестна. В переговорах между ЦСКА и «Лиллем» нет вообще никакого прогресса», — цитирует Чебеджи Sport24.

По его мнению, у ЦСКА есть возможность заполучить высококлассного игрока на выгодных условиях.

«Но тот факт, что эта работа тянется много времени, честно говоря, заставляет меня нервничать», — заключил Чебеджи.

Футболист перешёл в столичный клуб зимой из «Лилля» и с тех пор провёл за российскую команду десять матчей, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее агент Языджи заявил, что футболист хочет остаться в ЦСКА