Агент Языджи заявил, что футболист хочет остаться в ЦСКА

Футбольный агент Адам Чебеджи высказался о будущем своего клиента полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи в московском клубе.

«Приоритет для нас — остаться в ЦСКА. Второе — хороший клуб из Европы. Но Юсуф не хочет возвращаться в «Лилль». Но самое главное — мы хотим остаться здесь. ЦСКА — это большая семья, мы хотим быть её частью», — цитирует Чебеджи «Спорт-Экспресс».

Футболист перешёл в столичный клуб зимой из «Лилля» и с тех пор провёл за российскую команду десять матчей, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

В 30-м туре чемпионата России ЦСКА на своём поле разгромил «Ростов» со счётом 4:0. Московская команда завершила сезон в РПЛ на пятой позиции.

Ранее агент Бийола рассказал, что футболист останется в ЦСКА.