Агент Бийола рассказал, что футболист останется в ЦСКА

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Роберт Чибеж, агент защитника ЦСКА Яки Бийола, заявил, что словенский футболист не покинет московский клуб.
Агент Бийола рассказал, что футболист останется в ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

«Для Яки ничего не меняется, он остаётся в ЦСКА. На прошлой неделе мы разговаривали со спортивным директором клуба Андреем Мовсесьяном, обсудили ситуацию. Бийол остаётся частью клуба. Если что-то изменится, мы это обсудим», — цитирует Чибежа «РБ Спорт».

В сезоне-2021/22 словенский футболист провёл в составе армейцев в разных турнирах 29 матчей, в которых отличился одним голом и тремя результативными передачами.

Матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Ростов» пройдёт 21 мая. Начало — в 17:00 мск.

Ранее агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи Адам Чебеджи высказался о будущем своего клиента в московском клубе.

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