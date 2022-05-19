Агент Бийола рассказал, что футболист останется в ЦСКА

Роберт Чибеж, агент защитника ЦСКА Яки Бийола, заявил, что словенский футболист не покинет московский клуб.

«Для Яки ничего не меняется, он остаётся в ЦСКА. На прошлой неделе мы разговаривали со спортивным директором клуба Андреем Мовсесьяном, обсудили ситуацию. Бийол остаётся частью клуба. Если что-то изменится, мы это обсудим», — цитирует Чибежа «РБ Спорт».

В сезоне-2021/22 словенский футболист провёл в составе армейцев в разных турнирах 29 матчей, в которых отличился одним голом и тремя результативными передачами.

Матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Ростов» пройдёт 21 мая. Начало — в 17:00 мск.

Ранее агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи Адам Чебеджи высказался о будущем своего клиента в московском клубе.