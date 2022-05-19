Агент Языджи: у Юсуфа есть большое желание выступать за ЦСКА

Агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи Адам Чебеджи высказался о будущем своего клиента в московском клубе.

«ЦСКА хочет, чтобы Юсуф остался в команде. И у него самого большое желание продолжать выступать за клуб. Но никакой конкретики по-прежнему нет. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие дни», — цитирует агента Sport24.

Турецкий футболист перешёл в столичный клуб зимой из «Лилля» и с тех пор провёл за российскую команду десять матчей, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Гбамен покинет ЦСКА по окончании нынешнего сезона.