Агент Языджи: у Юсуфа есть большое желание выступать за ЦСКА

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Агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи Адам Чебеджи высказался о будущем своего клиента в московском клубе.
Агент Языджи: у Юсуфа есть большое желание выступать за ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«ЦСКА хочет, чтобы Юсуф остался в команде. И у него самого большое желание продолжать выступать за клуб. Но никакой конкретики по-прежнему нет. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие дни», — цитирует агента Sport24.

Турецкий футболист перешёл в столичный клуб зимой из «Лилля» и с тех пор провёл за российскую команду десять матчей, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи. 

Ранее сообщалось, что Гбамен покинет ЦСКА по окончании нынешнего сезона.

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