Агент Языджи: у Юсуфа есть большое желание выступать за ЦСКА
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«ЦСКА хочет, чтобы Юсуф остался в команде. И у него самого большое желание продолжать выступать за клуб. Но никакой конкретики по-прежнему нет. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие дни», — цитирует агента Sport24.
Турецкий футболист перешёл в столичный клуб зимой из «Лилля» и с тех пор провёл за российскую команду десять матчей, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Гбамен покинет ЦСКА по окончании нынешнего сезона.