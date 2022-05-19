Гбамен покинет ЦСКА по окончании нынешнего сезона

Полузащитник Жан-Филипп Гбамен покинет московский ЦСКА по окончании сезона-2021/22.

С футболистом завершается арендное соглашение, сообщает сайт ЦСКА. В клубе поблагодарили игрока за выступления и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

Гбамен перешёл из «Эвертона» в ЦСКА на правах аренды в январе 2022 года. В сезоне-2021/22 полузащитник принял участие в десяти матчах РПЛ, забил один гол и отличился двумя результативными передачами.

Ранее агент Гбамена опроверг информацию об уходе футболиста из ЦСКА после матча с «Ростовом».