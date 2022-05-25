«Рома» и «Фейеноорд» назвали стартовые составы команд на финал Лиги конференций

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В первом в истории финале Лиги конференций УЕФА сыграют «Рома» и «Фейеноорд».
«Рома» и «Фейеноорд» назвали стартовые составы команд на финал Лиги конференций
  • AP

В стартовый состав «Ромы» попали Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Залевски, Кристанте, Мхиатярн, Пеллегрини, Дзаньоло, Абрахам.

В составе «Фейеноорда» на поле с первых минут выйдут Бейлов, Гертрейда, Сенези, Траунер, Кекчю, Эурснес, Тил, Маласиа, Синистерра, Нелсон, Дессерс.

Напомним, что финал Лиги конференций пройдёт 25 мая в Тиране (Албания). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Ранее Дмитрий Булыкин назвал фаворита в финале Лиги конференций «Рома» — «Фейеноорд».

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