«Рома» и «Фейеноорд» назвали стартовые составы команд на финал Лиги конференций
- AP
В стартовый состав «Ромы» попали Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Залевски, Кристанте, Мхиатярн, Пеллегрини, Дзаньоло, Абрахам.
В составе «Фейеноорда» на поле с первых минут выйдут Бейлов, Гертрейда, Сенези, Траунер, Кекчю, Эурснес, Тил, Маласиа, Синистерра, Нелсон, Дессерс.
Напомним, что финал Лиги конференций пройдёт 25 мая в Тиране (Албания). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
Ранее Дмитрий Булыкин назвал фаворита в финале Лиги конференций «Рома» — «Фейеноорд».