Петржела: в финале ЛЧ мне бы хотелось болеть за «Зенит», но этого никогда не случится
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«В финале Лиги чемпионов мне бы хотелось болеть за «Зенит», но этого никогда не случится. Лига чемпионов надолго закрыла свои двери для российских клубов. Жаль, что матч не пройдёт в Санкт-Петербурге», — цитирует Петржелу Sport24.
В финале Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Решающая встреча состоится 28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс». Начало — в 22:00 мск.
Изначально финал должен был пройти в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
Ранее Деян Ловрен пожелал удачи «Ливерпулю» в финале Лиги чемпионов против «Реала».