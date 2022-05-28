Петржела: в финале ЛЧ мне бы хотелось болеть за «Зенит», но этого никогда не случится

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил сожаление в связи с тем, что российские клубы не могут принимать участие в еврокубках.
Петржела: в финале ЛЧ мне бы хотелось болеть за «Зенит», но этого никогда не случится
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«В финале Лиги чемпионов мне бы хотелось болеть за «Зенит», но этого никогда не случится. Лига чемпионов надолго закрыла свои двери для российских клубов. Жаль, что матч не пройдёт в Санкт-Петербурге», — цитирует Петржелу Sport24.

В финале Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Решающая встреча состоится 28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс». Начало — в 22:00 мск.

Изначально финал должен был пройти в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Ранее Деян Ловрен пожелал удачи «Ливерпулю» в финале Лиги чемпионов против «Реала».

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