Петржела: в финале ЛЧ мне бы хотелось болеть за «Зенит», но этого никогда не случится

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил сожаление в связи с тем, что российские клубы не могут принимать участие в еврокубках.

«В финале Лиги чемпионов мне бы хотелось болеть за «Зенит», но этого никогда не случится. Лига чемпионов надолго закрыла свои двери для российских клубов. Жаль, что матч не пройдёт в Санкт-Петербурге», — цитирует Петржелу Sport24.

В финале Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Решающая встреча состоится 28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс». Начало — в 22:00 мск.

Изначально финал должен был пройти в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Ранее Деян Ловрен пожелал удачи «Ливерпулю» в финале Лиги чемпионов против «Реала».