Салах сыграет за «Ливерпуль» с первых минут в финале ЛЧ с «Реалом»

«Ливерпуль» опубликовал стартовый состав на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 с мадридским «Реалом».

Со стартовым свистком на поле появятся: Алисон (вратарь), Трент Александер-Арнольд, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Фабиньо, Джордан Хендерсон (капитан), Тьяго Алькантара, Луис Диас, Мохамед Салах, Садио Мане.

В финале ЛЧ «Ливерпуль» примет «Реал» 28 мая на поле стадиона «Стад де Франс» в Париже. Начало — в 22:00 мск.

Изначально финал должен был пройти в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Ранее «Реал» назвал стартовый состав на матч с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов.