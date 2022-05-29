«Реал» в финале Лиги чемпионов нанёс один удар в створ ворот «Ливерпуля»

Мадридский «Реал» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22, обыграв в финале «Ливерпуль».

В финальном матче команда Карло Анчелотти переиграла «Ливерпуль» со счётом 1:0. Победный мяч забил Винисиус Жуниор (60-я минута).

Удар 21-летнего бразильского форварда был единственным в створ ворот голкипера «Ливерпуля» Алисона за весь матч.

В первом тайме мяч забил Карим Бензема, но этот удар не был засчитан из-за офф-сайда.

Ранее сообщалось, что Бензема впервые в карьере стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов сезона-2021/22.