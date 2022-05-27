Жажда мести Салаха, поход Бензема за «Золотым мячом» и везение Анчелотти: чем интересен финал Лиги чемпионов

28 мая в финале Лиги чемпионов в Сен-Дени сойдутся «Реал» и «Ливерпуль». Мерсисайдцы постараются взять у соперника реванш за поражение в решающем противостоянии турнира четырёхлетней давности, когда Мохаммед Салах покинул поле из-за травмы ещё в первом тайме. Карим Бензема попытается побить достижение Криштиану Роналду и обеспечить себе звание главного претендента на «Золотой мяч», а наставник мадридцев Карло Анчелотти может стать первым тренером в истории, четырежды выигравшим главный еврокубок.

Неожиданная мотивация

Финал Лиги чемпионов в 2022-м пройдёт под знаком попытки «Ливерпуля» отомстить «Реалу» за поражение в решающем матче турнира четырёхлетней давности. Та встреча в Киеве запомнилась не только грубейшими ошибками Лориса Кариуса и невероятным голом через себя в исполнении Гарета Бэйла, но и травмой Мохаммеда Салаха. Египтянин на тот момент находился в великолепных кондициях и был лидером команды. Его вынужденный уход с поля уже на 30-й минуте серьёзно подкосил её и послужил одной из причин неудачи.

Немаловажно и то, как именно получил повреждение нападающий. Защитник мадридцев Серхио Рамос в ходе единоборства незаметно для судьи потянул соперника за руку, и тот неудачно упал на газон, повредив ключицу. В результате форвард не только остался без победы в главном еврокубке, но и упустил возможность проявить себя на чемпионате мира в России. Он лишь в последний момент восстановился и выглядел не лучшим образом, хотя и забил два мяча, а его сборная не вышла в плей-офф.

Неудивительно, что в преддверии очередного противостояния с испанским коллективом футболист нацелен взять реванш. В различных интервью он несколько раз повторил, что мечтает поквитаться с обидчиками, хотя Рамоса в составе уже нет. Так, после невероятной выездной победы оппонента над «Манчестер Сити» в полуфинале Салах подчеркнул, что в «Ливерпуле» все хотели сыграть именно с «Реалом», а не с «горожанами», которым уступили в борьбе за золотые медали АПЛ.

«Все предпочитали встретиться с ними. Не знаю, почему нам нельзя об этом говорить… Я хотел этого матча! Я хотел, чтобы мы сыграли скорее с «Реалом», чем с «Манчестер Сити». Я их, конечно же, не перехваливаю. У них невероятная команда с отличным тренером и прекрасными футболистами», — цитирует египтянина Sky Sports.

Последнее сражение за «Золотой мяч»

Важен финал в Сен-Дени для египтянина и по другой причине. Он является одним из главных претендентов на «Золотой мяч». В 2022-м приз впервые будет вручаться по итогам сезона, а не календарного года. Таким образом, решающая игра ЛЧ во многом может стать определяющей в борьбе за главную футбольную индивидуальную награду планеты.

Салах вне зависимости от исхода матча провёл невероятно мощный сезон. В АПЛ он отличился 23 раза и поделил первое место в гонке бомбардиров турнира с Сон Хын Мином. Более того, он оказался лучшим по количеству результативных передач (13) и с отрывом — по системе «гол + пас» — 36 (23 + 13). Также форвард восемь раз поразил ворота оппонентов в ЛЧ. Не менее впечатляющая статистика у его партнёра по линии атаки Садио Мане, которого многие тоже причисляют к фаворитам голосования. Сенегалец забил 16 мячей в АПЛ и пять — в ЛЧ.

Однако главным претендентом на «Золотой мяч» является Карим Бензема. Француз в 34 года переживает вторую молодость и буквально тащит за собой «Реал». В его активе невероятные 44 гола в 45 матчах во всех соревнованиях, заставляющие болельщиков вспомнить о временах расцвета Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Нападающий особенно блистал в главном еврокубке. На групповом этапе он отличился пять раз, а основные свершения оставил на плей-офф. Сначала капитан оформил хет-трик в ответном противостоянии с ПСЖ, а затем в общей сложности четырежды огорчил «Челси». Наконец, его три мяча помогли мадридцам пройти «Манчестер Сити». Главное, ветеран в преддверии финала находится в отличной форме и постарается побить рекорд ЛЧ Роналду по числу голов за сезон (17). На счету Бензема пока значатся 15 результативных ударов.

Свершения Карима во многом помогли «сливочным» добраться до решающего матча ЛЧ. При этом «Реал» выдал сразу несколько невероятных поединков и вынудил собственных поклонников потратить немало нервных клеток. Почти на каждой стадии плей-офф казалось, что шансов у мадридцев нет, но они чудом спасались.

Например, в первой встрече 1/8 финала королевский клуб уступил ПСЖ — 0:1, а в ответной пропустил дома и оказался в шаге от вылета. Но чудо практически в одиночку сотворил Бензема, который трижды огорчил Джанлуиджи Доннарумму и вывел партнёров в четвертьфинал.

Там подопечные Анчелотти, напротив, удачно провели первый матч и взяли верх — 3:1, но на «Сантьяго Бернабеу» пропустили три безответных мяча. Однако гол Родриго перевёл противостояние в дополнительное время, а точный удар Бензема позволил его команде совершить очередной невероятный камбэк.

Наконец, развязку ответного полуфинального поединка с «Манчестер Сити» любители футбола запомнят надолго. В казавшейся безнадёжной ситуации при суммарном счёте 3:5 вышедший на замену Родриго оформил дубль за две минуты. А в дополнительное время пенальти реализовал, разумеется, Карим. Таким образом, в решающем противостоянии «Ливерпулю» однозначно не стоит расслабляться даже при комфортном результате.

Интригующее противостояние на тренерском мостике

А ведь перед началом сезона мало кто мог представить, что «сливочные» заберутся так далеко. В прошлом году в национальном первенстве они уступили титул «Атлетико», а в полуфинале главного еврокубка неожиданно проиграли «Челси». Более того, покинул коллектив главный тренер Зинедин Зидан. Его место занял Карло Анчелотти, уже работавший с «Реалом» в 2013—2015 годах. Возвращение итальянца вызывало вопросы, ведь главные свершения специалиста остались позади, а в «Наполи» и «Эвертоне» он трофеи не брал.

Тем не менее данный шаг руководства полностью себя оправдал, ведь «Реал» уже завоевал золото чемпионата страны. Осталось лишь выиграть ЛЧ. И итальянец как никто лучше подходит для решения этой задачи, ведь он пять раз брал ЛЧ или существовавший до неё Кубок европейских чемпионов: дважды — в роли футболиста и трижды — в качестве тренера. Следующая победа сделает его рекордсменом среди коллег. В настоящий момент он делит лидерство с Зиданом.

При этом Анчелотти во главе «Милана» дважды пересекался в финалах именно с «Ливерпулем», а матч 2005-го в Стамбуле вошёл в золотой фонд мирового футбола. После первого тайма россонери вели 3:0, но во втором пропустили трижды и в итоге потерпели обидное поражение в серии пенальти. Спустя два года пути коллективов вновь сошлись в решающем противостоянии, и итальянская команда взяла реванш — 2:1. А в 2014-м Карло завоевал трофей уже с «Реалом».

В активе Юргена Клоппа пока лишь одна победа в ЛЧ и два поражения в финале — в том самой встрече с мадридцами в 2018-м и в 2013-м с дортмундской «Боруссией», а потому он отдал дань уважения коллеге.

«Я только недавно увидел список нападающих, которых он тренировал по ходу карьеры. Сразу подумал: «Есть ли хоть один форвард мирового класса, с которым он не работал?» Это невероятно. И я должен отметить, что это очень приятный человек. Очень успешный специалист, который вдохновляет свои команды на подвиги. Да, это отличный парень», — рассказал Клопп в интервью официальному сайту УЕФА.

Показательная статистика

На первый взгляд кажется, что немец имеет отличную возможность вновь привести своих подопечных к успеху. Они провели сезон ровнее и потерпели во всех турнирах меньше поражений, чем оппонент в одной ЛЧ (три против четырёх). Да и в АПЛ мерсисайдцы лишь в последний момент уступили титул «Манчестер Сити».

Также перед подопечными Клоппа стоит не менее ответственная задача. Пусть шансов оформить квадрупл по итогам сезона они лишились, им ещё под силу впервые с 1981-го выбить требл, поскольку команда уже выиграла Кубок Англии и Кубок лиги.

Зато «Реал» способен похвастать более богатой и успешной кубковой историей, ведь «сливочные» в 17-й раз пробились в финал КЕЧ/ЛЧ против девяти у соперника. Причём они потерпели всего три поражения, а в ЛЧ вовсе ни одного, одержав семь побед. У «Ливерпуля» показатели намного скромнее: шесть трофеев и три осечки.

Да и статистика очных встреч на стороне мадридцев — в последних пяти матчах они одержали четыре победы при одной ничьей. В 2014-м они дважды оказались сильнее на групповом этапе, в 2018-м взяли верх в финале, а в 2021-м выбили соперника в четвертьфинале.

Но в самом первом противостоянии, в 1981-м, пути оппонентов также пересеклись в финале и мерсисайдцы сломили сопротивление «Реала» благодаря голу Алана Кеннеди на 82-й минуте. Любопытно, что спустя всего три года «Ливерпуль» снова добрался до решающего матча КЕЧ и в серии пенальти дожал «Рому». Анчелотти на тот момент защищал цвета римлян, но игру смотрел с трибуны из-за тяжёлой травмы колена.

К счастью, к судьбоносной встрече соперники подходят практически без потерь. Итальянец вовсе может рассчитывать на всех исполнителей. «Ливерпулю» же точно не поможет только нападающий Дивок Ориги, который, впрочем, не является основным футболистом. Также под вопросом выход на поле Тьяго Алькантары, но испанец прилетел во Францию.