Игнатьев: в финале Лиги чемпионов я ставлю на «Ливерпуль»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев назвал фаворита в финале Лиги чемпионов УЕФА, в котором сыграют «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

«Это будет большой праздник! Я ставлю в этом противостоянии на «Ливерпуль». «Реал» более искусная команда, которая играет в смотрибельный футбол. В составе «Ливерпуля» есть достаточно квалифицированных и мастеровитых игроков, которые должны показать все свои возможности», — цитирует Игнатьева Betonmobile.

В финале Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Решающая встреча состоится 28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс». Начало — в 22:00 мск.

Изначально финал должен был пройти в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Ранее был представлен официальный мяч финала Лиги чемпионов.