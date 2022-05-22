Ремейк камбэка 2011-го и дубль Жиру за 15 минут: «Манчестер Сити» и «Милан» завоевали чемпионские титулы в АПЛ и Серии A

«Манчестер Сити» уступал со счётом 0:2 к середине второго тайма в матче 38-го тура АПЛ, но забил три мяча за пять минут и вырвал победу у «Астон Виллы». Подопечные Хосепа Гвардиолы опередили на одно очко «Ливерпуль», тем самым перечеркнув надежды его болельщиков завоевать четыре трофея за сезон. В свою очередь, «Милан» в гостях разгромил «Сассуоло» благодаря дублю Оливье Жиру и впервые с 2011 года стал чемпионом Италии, опередив своего извечного антагониста — «Интер».

Невероятный камбэк «Сити» и бесполезная победа «Ливерпуля»

Перед заключительным туром нынешнего сезона было невозможно отделаться от параллелей с чемпионатом АПЛ трёхлетней давности. Как и тогда, «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» до последнего тура боролись за золото, при этом подопечные Пепа Гвардиолы имели небольшое преимущество. Они опережали конкурентов на одно очко и в случае очередного успеха гарантировали себе первую строчку. Мерсисайдцам же было необходимо не только обыгрывать «Вулверхэмптон», но и надеяться, что их противники оступятся. И хотя «горожане» выступали очень уверенно и лидировали с начала декабря, шансы не были нулевыми. На прошлой неделе те неожиданно потеряли очки в противостоянии с «Вест Хэмом» и вполне могли ошибиться вновь.

Интригу ещё больше закручивал тот факт, что помешать «Сити» стать чемпионом мог не кто иной, как легенда «красных». В заключительном туре «Астон Вилла» под руководством Стивена Джеррарда пожаловала на «Этихад». И хотя сама команда занимала лишь 13-ю строчку и не имела никакой турнирной мотивации, сомневаться в настрое её футболистов и тренера не приходилось. Как минимум так считал Клопп, по мнению которого бывший капитан уж точно захочет помочь «Ливерпулю» вновь завоевать трофей.

Однако вряд ли только любовь к родному клубу двигала Джеррардом. Сам экс-футболист наверняка не забыл сезон-2013/14, ставший одним из самых драматичных в новейшей истории АПЛ. За три тура до конца красные лидировали в таблице, но грубейшая ошибка самого Стивена в матче с «Челси» позволила «Манчестер Сити» обойти «Ливерпуль», а впоследствии удержать первое место. Именно тогда капитан упустил последний шанс стать чемпионом Англии, а в Премьер-лиге началась гегемония небесно-голубых.

И к 69-й минуте казалось, что справедливость будет восстановлена и именно Джеррард добудет для «Ливерпуля» второй трофей АПЛ за 30 лет. Пусть «Астон Вилла» и была вынуждена отбиваться от постоянных атак «Манчестер Сити», к середине второго тайма именно она вела со счётом 2:0. Сначала кинжальную контратаку по левому флангу точным ударом головой завершил защитник Мэтти Кэш, а затем слово взял ещё один экс-футболист красных. Фелипе Коутиньо уложил на газон Эмерика Лапорта и пробил точно под штангу, поставив хозяев в тяжелейшее положение. Теперь им было необходимо либо забивать трижды, либо надеяться, что «Ливерпуль» потеряет очки.

И к этому моменту мерсисайдцы отлично справлялись с этой задачей. Уже на третьей минуте Ибраима Конате запустил мяч за спину при выносе от ворот и позволил Раулю Хименесу не только ворваться в штрафную, но и вырезать точный пас на неприкрытого Педру Нету. И хотя уже в середине первого тайма подопечные Клоппа восстановили паритет, этого им было мало. В случае равенства баллов, учитывалась разница забитых и пропущенных голов. А по этому показателю они заметно уступали соперникам.

Однако футболисты «Сити» также понимали, что любой точный удар «Ливерпуля» автоматически выводит его на первую позицию и приближает к невероятному достижению. В этом случае мерсисайдцы добавляли бы к победам в Кубках Англии и английской лиги ещё и чемпионат, оставаясь в шаге от квадрупла. До настоящего момента выигрывать еврокубок и три национальных трофея удавалось лишь «Селтику» в 1967 году.

Но «горожане» не собирались мириться с этим и всего за пять минут перевернули ход встречи с «Астон Виллой» с ног на голову. И одним из главных творцов феноменального камбэка стал Илкай Гюндоган, появившийся на поле лишь в середине второго тайма. Сначала немец неотразимо пробил головой после навеса Рахима Стерлинга и сократил отставание, а затем записал на свой счёт победный гол. Безусловно, в этом случае большую часть работы сделал Кевин де Брёйне, но забег к дальней штанге был как никогда своевременным. А между двумя мячами хавбека записался и дальний «выстрел» Родри с паса Александра Зинченко.

Всё это напомнило заключительный матч «Сити» в сезоне-2011/12, в котором они в схожей манере сокрушили «Куинз Парк Рейнджерс» и впервые в XXI веке стали чемпионами Англии. Тогда команда Роберто Манчини уступала 1:2 вплоть до компенсированного времени, пока Эдин Джеко и Серхио Агуэро не вырвали три очка.

И только в этот момент «Ливерпуль» наконец сломил сопротивление «Вулверхэмптона». За всю встречу подопечные Клоппа нанесли 29 ударов по воротам Жозе Са, восемь из которых пришлись в створ, но отличиться смогли лишь трижды. Сначала Мохамед Салах буквально пропихнул мяч в ближний угол после углового, а затем Эндрю Робертсон на пару с Роберто Фирмино соорудили третий гол. Однако всё уже было тщетно. «Манчестер Сити» удержал победу и финишировал первым, вновь опередив оппонента на одно очко.

«Горожане» в восьмой раз в истории стали чемпионами страны и вышли по этому показателю на чистое пятое место. Выше них только «Эвертон» (девять), «Арсенал» (13), «Ливерпуль» (19) и «Манчестер Юнайтед» (20). При этом половину трофеев они завоевали под руководством Гвардиолы — второго самого титулованного наставника в истории АПЛ (с 1992 года). На данный момент его опережает лишь сэр Алекс Фергюсон, 13 раз приводивший «красных дьяволов» к успеху.

Вдохновение Леау и чёртова дюжина Пиоли

Похожая ситуация была и в Серии А. С той лишь разницей, что «Интер» находился в ещё более сложном положении, чем «Ливерпуль». Ведь второй год подряд стать чемпионом он мог только в том случае, если сам победит «Сампдорию», а «Милан» потерпит поражение от «Сассуоло». За тур до конца подопечные Симоне Индзаги отставали от непримиримых соперников на два очка, а также проигрывали по личным встречам. В случае равенства очков, именно этот показатель имеет более важное значение в Италии.

И хотя «Милану» противостоял номинально более сильный оппонент, ему хватило всего 36 минут, чтобы окончательно убить интригу в борьбе за золото. Сначала нестареющий Оливье Жиру оформил дубль за четверть часа, а финальную точку поставил Франк Кессье, для которого этот матч вероятно стал последним в красно-чёрной футболке. По сообщениям испанских СМИ, ивуариец уже подписал личное соглашение с «Барселоной», в стан которой перейдёт в статусе свободного агента. Возможно, именно поэтому он оригинально отпраздновал взятие ворот — подошёл к трибунам и приложил правую руку к голове.

Однако не они стали главными героями встречи. Это звание заслужил Рафаэл Леау, организовавший все три гола россонери. Именно он дважды находил передачами Жиру, а затем и вывел на удар Кессье. При этом одну результативную передачу у него отняли — в первом случае мяча успел коснуться защитник хозяев.

В параллельном матче с таким же крупным счётом верх взял «Интер». Разве что все три гола он уложил в восьмиминутный отрезок в начале второго тайма. Первый гвоздь вбил опытный Иван Перишич, после чего дубль оформил Хоакин Корреа, в последний раз забивавшийся в конце октября. Примечательно, что в нынешнем сезоне аргентинец отметился шестью мячами и каждый раз «стрелял» дуплетами. Правда, радости форварду хозяев это не прибавило.

«Интер» победил, но так и остался в двух очках от «Милана», впервые с 2011 года выигравшего чемпионат Италии. И как и тогда, одним из лидеров команды был Златан Ибрагимович. Швед также появился на поле по ходу противостояния с «Сассуоло» и даже огорчил Андреа Консильи, но мяч не был засчитан. За несколько секунд до точного удара в офсайд залез всё тот же Леау, вновь выступивший в роли ассистента. Так или иначе, легендарный форвард выиграл 32-й трофей в карьере и поразил всех в ходе торжественной церемонии. Подобно Майклу Джордану, он вышел на поле с сигарой в зубах и в фирменной манере попозировал перед фанатами.

Тем примечательнее, что помочь «Милану» в 19-й раз стать чемпионом Италии, а Ибрагимовичу — продлить футбольную молодость сумел специалист, до настоящего момента не имевший ни одного трофея в послужном списке. Стефано Пиоли начал тренировать в 1999 году и успел поработать с дюжиной разных итальянских команд, но именно 13-я стала для него счастливой. И это особенно знаменательно, ведь изначально он рассматривался не иначе как временщик, главной задачей которого было подготовить почву для прихода Ральфа Рангника.