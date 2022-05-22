МС одержал волевую победу над «Астон Виллой» и во второй раз подряд стал чемпионом АПЛ 

«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Астон Виллой» в матче 38-го тура чемпионата Англии по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Сити оф Манчестер», завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Хосепа Гвардиолы.

Футболисты МС оформили победу в матче за пять минут. Отличились Илкай Гюндоган (76-я, 82-я), Родриго Эрнандес (79-я).

В составе «Астон Виллы» мячи забили Мэтти Кэш (37-я минута), Филиппе Коутиньо (69-я).

МС (93-я минута) занял первое место по итогам Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2021/22. «Астон Вилла» (48) — 13-е.

Ранее главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал сохранение прописки клуба в АПЛ по итогам сезона-2021/22.