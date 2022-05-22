МС одержал волевую победу над «Астон Виллой» и во второй раз подряд стал чемпионом АПЛ 

Короткая ссылка
«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Астон Виллой» в матче 38-го тура чемпионата Англии по футболу.
МС одержал волевую победу над «Астон Виллой» и во второй раз подряд стал чемпионом АПЛ 
  • AP

Игра, которая прошла на поле стадиона «Сити оф Манчестер», завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Хосепа Гвардиолы.

Футболисты МС оформили победу в матче за пять минут. Отличились Илкай Гюндоган (76-я, 82-я), Родриго Эрнандес (79-я).

В составе «Астон Виллы» мячи забили Мэтти Кэш (37-я минута), Филиппе Коутиньо (69-я). 

МС (93-я минута) занял первое место по итогам Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2021/22. «Астон Вилла» (48) — 13-е.

Ранее главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал сохранение прописки клуба в АПЛ по итогам сезона-2021/22.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить