Лэмпард — о сохранении «Эвертоном» места в АПЛ: один из величайших моментов в карьере
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- © Chris Brunskill/Fantasista
«Это один из величайших моментов в моей футбольной жизни и карьере. Когда чувствуешь отчаяние от того, что приносит с собой вылет, всё по-другому. Этот клуб особенный, и я горжусь тем, что в этот вечер был тренером «Эвертона», — цитирует экс-тренера «Челси» The Independent.
По словам Лэмпарда, за три месяца работы в «Эвертоне» он приложил максимум усилий, чтобы спасти команду от вылета в низший дивизион. Пытался объединить игроков в достижении поставленной цели.
«Эвертон» после победы над «Кристал Пэлас» (3:2) в перенесенном матче 33-го тура чемпионата Англии гарантировал себе место в элитном дивизионе. Примечательно, что команда Лэмпарда смогла отыграться со счётом 0:2.
Ранее сообщалось, что «Челси» сыграл вничью с «Лестером» в матче АПЛ.