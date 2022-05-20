Лэмпард — о сохранении «Эвертоном» места в АПЛ: один из величайших моментов в карьере

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал сохранение прописки клуба в Английской премьер-лиге (АПЛ) по итогам сезона-2021/22.

«Это один из величайших моментов в моей футбольной жизни и карьере. Когда чувствуешь отчаяние от того, что приносит с собой вылет, всё по-другому. Этот клуб особенный, и я горжусь тем, что в этот вечер был тренером «Эвертона», — цитирует экс-тренера «Челси» The Independent.

По словам Лэмпарда, за три месяца работы в «Эвертоне» он приложил максимум усилий, чтобы спасти команду от вылета в низший дивизион. Пытался объединить игроков в достижении поставленной цели.

«Эвертон» после победы над «Кристал Пэлас» (3:2) в перенесенном матче 33-го тура чемпионата Англии гарантировал себе место в элитном дивизионе. Примечательно, что команда Лэмпарда смогла отыграться со счётом 0:2.

Ранее сообщалось, что «Челси» сыграл вничью с «Лестером» в матче АПЛ.