«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел в Лигу Европы
- AP
Игра, которая прошла на поле стадиона «Селхерст Парк» в Лондоне, завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Патрика Виейра.
Мяч забил Уилфрид Заха (на 37-й минуте).
МЮ (58 очков) занял шестое место по итогам Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2021/22. «Кристал Пэлас» (48) — 12-е. Команда из Манчестера попала в Лигу Европы.
Ранее главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал сохранение прописки клуба в АПЛ по итогам сезона-2021/22.