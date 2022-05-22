«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел в Лигу Европы

«Манчестер Юнайтед» в гостях уступил «Кристал Пэлас» в матче 38-го тура чемпионата Англии по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Селхерст Парк» в Лондоне, завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Патрика Виейра.

Мяч забил Уилфрид Заха (на 37-й минуте).

МЮ (58 очков) занял шестое место по итогам Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2021/22. «Кристал Пэлас» (48) — 12-е. Команда из Манчестера попала в Лигу Европы.

Ранее главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал сохранение прописки клуба в АПЛ по итогам сезона-2021/22.