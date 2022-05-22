«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» и занял второе место в АПЛ
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Игра, которая прошла на поле стадиона «Энфилд», завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Юргена Клоппа.
В составе «Ливерпуля» мяч забил Садио Мане (24-я минута), Мохаммед Салах (84-я), Эндрю Робертсон (89-я). У «Вулверхэмптона» отличился Педру Нету (третья).
«Ливерпуль» (92 очка) занял второе место в Английской премьер-лиге (АПЛ) по итогам сезона-2021/22. «Вулверхэмптон» (52) — девятое.
Ранее главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал сохранение прописки клуба в АПЛ по итогам сезона-2021/22.