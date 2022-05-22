Клопп заявил, что вторые места — это история его жизни

Короткая ссылка
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал завоевание серебряных медалей чемпионата Англии по футболу сезона-2021/22.
Клопп заявил, что вторые места — это история его жизни
  • AP

«Вторые места — история моей жизни. Нужно было просто набрать больше очков, чем твой соперник. Нам этого не удалось сделать», — цитирует Клоппа BBC.

По его словам, «Ливерпуль» участвовал в чемпионской гонке с лучшей командой мира до самого конца турнира.

«Это было невероятно. Нам предстоит теперь дальше улучшать свою игру, продолжать строить команду», — сказал тренер.

«Ливерпуль» на своём поле нанёс поражение «Вулверхэмптону» в матче 38-го тура и завоевал серебряные медали чемпионата Англии. Команда Клоппа уступила завоевавшему золото «Манчестер Сити» два очка.

Ранее главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал сохранение прописки клуба в АПЛ по итогам сезона-2021/22.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить