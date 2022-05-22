Клопп заявил, что вторые места — это история его жизни
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«Вторые места — история моей жизни. Нужно было просто набрать больше очков, чем твой соперник. Нам этого не удалось сделать», — цитирует Клоппа BBC.
По его словам, «Ливерпуль» участвовал в чемпионской гонке с лучшей командой мира до самого конца турнира.
«Это было невероятно. Нам предстоит теперь дальше улучшать свою игру, продолжать строить команду», — сказал тренер.
«Ливерпуль» на своём поле нанёс поражение «Вулверхэмптону» в матче 38-го тура и завоевал серебряные медали чемпионата Англии. Команда Клоппа уступила завоевавшему золото «Манчестер Сити» два очка.
Ранее главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал сохранение прописки клуба в АПЛ по итогам сезона-2021/22.