Клопп заявил, что вторые места — это история его жизни

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал завоевание серебряных медалей чемпионата Англии по футболу сезона-2021/22.

«Вторые места — история моей жизни. Нужно было просто набрать больше очков, чем твой соперник. Нам этого не удалось сделать», — цитирует Клоппа BBC.

По его словам, «Ливерпуль» участвовал в чемпионской гонке с лучшей командой мира до самого конца турнира.

«Это было невероятно. Нам предстоит теперь дальше улучшать свою игру, продолжать строить команду», — сказал тренер.

«Ливерпуль» на своём поле нанёс поражение «Вулверхэмптону» в матче 38-го тура и завоевал серебряные медали чемпионата Англии. Команда Клоппа уступила завоевавшему золото «Манчестер Сити» два очка.

Ранее главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал сохранение прописки клуба в АПЛ по итогам сезона-2021/22.